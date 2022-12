Mit der am Mittwoch im Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages beschlossenen Förderung über das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ kann die Stadt Bamberg die dringend nötige Sanierung des Jugendzentrums am Margaretendamm (JuZ) angehen.

Bei dem Projekt übernimmt der Bund von den veranschlagten Gesamtkosten in Höhe von 6,1 Millionen Euro rund 4,5 Millionen. Dies teilte der Bundestagsabgeordnete Andreas Schwarz aus der Sitzung mit. „Hier wird etwas richtig Gutes für die Jugend, für die Stadtgesellschaft und eben auch für unsere Umwelt geschaffen. Deshalb habe ich mich bei meinen Kolleginnen und Kollegen im Haushaltsausschuss stark dafür eingesetzt. Das gesamte Projekt hat bundesweite Strahlkraft: Wir vereinen hier Prävention, die Stärkung von jungen Menschen, den Abbau von sozialer Benachteiligung, Inklusion und Integration an einem Ort“, so Schwarz zur Förderentscheidung.

„Ich freue mich, dass wir als Ampel-Koalition diesen wichtigen Treffpunkt für junge Menschen in Bamberg mit seiner Indoor-Skatehalle mit einer so großen Summe fördern können“, kommentierte die grüne Bundestagsabgeordnete Lisa Badum .

Auch der örtliche CSU-Bundestagsabgeordnete Thomas Silberhorn freut sich: „Durch die Unterstützung des Bundes kann die seit Langem anstehende Sanierung des Bamberger Jugendzentrums nun endlich angepackt werden.“

Seit 40 Jahren nichts passiert

Seit über 40 Jahren fand im JuZ keine Generalsanierung mehr statt. Die Nutzerzahlen sind jedoch seit dem Jahr 2011 von ca. 2500 Besuchern bis auf ca. 11.000 gewachsen. Mit den Fördergeldern sollen nun bis zum Jahr 2027 die Gebäude saniert und ergänzt werden. Ziel sei es, ein zukunftsfähiges, dynamisches Jugendkultur- und Medienzentrum zu schaffen, das ein deutlich erweitertes innovatives Angebot für die Jugendlichen zu bieten hat und damit zu einem Zentrum mit den Schwerpunkten Kultur- und Medienarbeit werden soll.

„Das JuZ ist das Rückgrat unserer Jugendarbeit in Bamberg und erfreut sich großer Beliebtheit. Deshalb tun wir gut daran, Geld in die Zukunftsfähigkeit des Gebäudes zu stecken“, erklärt Oberbürgermeister Andreas Starke . Die Stadt Bamberg trägt bei der Sanierung des JuZ einen Eigenanteil in Höhe von rund 1,5 Millionen Euro.

Die Umsetzung der Maßnahme soll baulich und technisch den aktuellen und zukünftigen Zielen in Bezug auf Energieeinsparung und Klimaschutz gerecht werden. red