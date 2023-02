Dass nicht nur in den Bamberger Nachbargemeinden ordentlich Fasching gefeiert werden kann, sondern auch in der Stadt selbst, will einmal mehr der Bürgerverein Gartenstadt beweisen. Auch in diesem Jahr ist es dem Zweiten Vorsitzenden des Vereins, Stadtrat Peter Neller, zum 27. Mal gelungen für den kommenden Faschingssamstag (18. Februar), einen großen Faschingszug zu organisieren, zu dem die gesamte Bevölkerung herzlich eingeladen ist.

Über 800 Aktive, darunter zahlreiche Kapellen sowie Tanz- und Prinzengarden, werden das närrische Treiben gestalten. Mit Wagen beteiligen sich am Zug zahlreiche Geschäfte, Vereine und Privatpersonen.

Unzählige Attraktionen

Musikalisch sorgen verschiedene Kapellen, unter anderem die Bamberger Stadtpfeifer sowie die Gundelsheimer Blasmusik, für Stimmung.

Die Beine schwingen die Landkreisgarden, insbesondere aus Zapfendorf, Memmelsdorf sowie ein Nürnberger Tanzmariechen. Der Memmelsdorfer Carnevals Club bringt sein Prinzenpaar mit. Köchinnen und Köche der Stadtbücherei St. Kunigund werden sich um die versalzene Bildungssuppe kümmern. Schwarze Piraten, Maskenexperten sowie eine Pferdegruppe werden weitere Attraktionen sein.

Aus der Gartenstadt sind die Vereine, Verbände und Kindergärten wieder stark im Zug vertreten. Um „101 Dalmatiner“ geht es beim Kindergarten St. Kunigund, während ihre närrischen Freunde vom Kindergarten Jean Paul in diesem Jahr die Zuschauer in die kunterbunte Tierwelt entführen wollen.

Mit Spannung werden die kleinen Athleten der Baron Cats erwartet. In die „Kunterbunte Welt“, die sie sich machen, „wie es ihnen gefällt“, tauchen nicht nur die kleinen Stars der Kita Luise Scheppler, sondern auch der Kita an der Auferstehungskirche ein. Die Schüler der Kunigundenschule werden ihr Motto „Wir schwimmen alle in der gleichen Bildungssuppe“ närrisch aufbereiten.

Noch mitmachen

Kurzentschlossene, die noch mitmachen wollen, melden sich unter neller.peter@bnv-bamberg.de oder info@bv-gartenstadt.de an.

Auch in diesem Jahr formiert sich der Zug „Am Spinnseyer“ und zieht sodann ab 14.00 Uhr über die gesamte Seehofstraße, Gartenstädter Markt, Joseph-Otto-Kolb-Straße, Holunderweg zur Kunigundenkirche.

Der Bürgerverein Gartenstadt weist als Veranstalter darauf hin, dass die Straßen im Zuggebiet teilweise schon ab 13 Uhr gesperrt werden.

Auch beim Busverkehr ist mit Beeinträchtigungen zu rechnen. Anwohner und Zuggäste werden hierfür um Verständnis gebeten.

Den mit Autos anfahrenden Besuchern rät der Bürgerverein die Park-and-Ride-Anlage am IGZ zu benutzen. Von dort sind es zur Zugstrecke, die bereits in der Seehofstraße ab Einmündung Memmelsdorfer Straße beginnt, nur wenige Minuten zu Fuß. red