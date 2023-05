Zum zweiten Mal führt die Klima- und Energieagentur Bamberg das Projekt „Kindermeilen – Kleine Klimaschützer unterwegs“ in Stadt und Landkreis Bamberg durch. 1500 Kinder aus Schulen und Kindertagesstätten nehmen in diesem Jahr an der Aktion teil.

Im Rahmen des Projektes setzen sich die Kinder spielerisch mit dem Thema Klimaschutz auseinander und sammeln Meilen für ihr vorbildliches Klimaverhalten.

Jede Meile zählt

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad, dem Roller oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln – für jeden zurückgelegten Weg können die Kinder „Grüne Meilen“ in ihr Sammelheft kleben. „Rote Meilen“ gibt es für den Einkauf von regionalen Lebensmitteln und „Blaue Meilen“ fürs Energiesparen.

Alle in Europa gesammelten Meilen werden vom Klimabündnis – dem Träger des Projekts – gezählt und symbolisch an die Teilnehmer der UN-Klimakonferenz in Dubai übergeben.

Im Rahmen der Aktionswoche besuchten Landrat Johann Kalb und Bürgermeister Matthias Krapp die Vorschulkinder des Kindergartens Priesendorf. Im Morgenkreis konnten die Kinder gut erklären, worum es bei dem Projekt geht. red