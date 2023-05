Die IG Metall Bamberg dankte bei ihrer Jubilarfeier zahlreichen langjährigen Mitgliedern für jahrzehntelange Treue zur Gewerkschaft. lnsgesamt wurden mehr als hundert Gewerkschaftsmitglieder geehrt, die auf 40, 50, 60, 70 oder sogar 75 Jahre Zugehörigkeit zur IG Metall zurückblicken können.

Die beiden Geschäftsführer der IG Metall Bamberg , Martin Feder und Andrea Sicker, dankten in ihren Beiträgen den Jubilarinnen und Jubilaren für die Unterstützung, das entgegengebrachte Vertrauen und ihr ehrenamtliches Engagement im Sinne einer fairen und gerechten Arbeitswelt. Der Zusammenhalt innerhalb der Organisation und das gemeinsam Erreichte mache die IG Metall und ihre Mitglieder stark, betonten die beiden.

Als Repräsentant für die Stadt Bamberg nahm der Dritte Bürgermeister Wolfgang Metzner in Vertretung von Oberbürgermeister Andreas Starke am Festakt teil und überbrachte die Glückwünsche der Stadt Bamberg .

„Wir erleben gerade außergewöhnliche Zeiten mit einem Krieg mitten in Europa und mit einer sich stark verändernden Wirtschaft. In solchen Zeiten braucht es noch mehr als sonst eine starke Kraft, die sich für die Interessen der Beschäftigten einsetzt. Diese Kraft ist die IG Metall . Wir sind auch dank eurer Treue eine starke Gemeinschaft“, betonte Martin Feder am Ende der Feier. red