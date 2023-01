Leokadia Wiesen mit Spitznamen Kathi hat am Dienstag ihren 99. Geburtstag im Seniorenzentrum St. Kilian gefeiert. Wie aus einer Pressemitteilung der Gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft hervorgeht, gratulierten der Jubilarin zu diesem außergewöhnlichen Geburtstag einige Gäste: Sohn Siegfried mit Frau, Bürgermeister Roland Kauper, Udo Kunzmann, Geschäftsführer der gemeinnützigen Krankenhausgesellschaft, und die Mitarbeiter des Seniorenzentrums . Die Gratulanten wünschten alles erdenklich Gute und stießen mit einem Gläschen Sekt an.

Die in Polen geborene Kathie kam schon im Krieg als Kind ganz alleine nach Deutschland. Sie heiratete 1954 ihren Mann Willi, der bereits vor 28 Jahren verstorben ist. Aus der Ehe ging Sohn Siegfried hervor. Ebenso zählte zu den Gratulanten ihr Enkelsohn.

Bevor Leokadia Wiesen im September 2021 in das Seniorenzentrum kam, hatte die Frau ihres Sohnes zusammen mit der Caritas Reckendorf einige Jahre die Pflege übernommen. Davor hatte die Jubilarin bei den US-Streitkräften gearbeitet. Anschließend war bis zur Rente im Priesterseminar Bamberg tätig gewesen. Großes Interesse hatte sie schon immer am Gärtnern. Zudem schaut sie bis heute gerne Fernsehen. Ihr Lieblingsfilm „Sissi“ lief auch an Weihnachten wieder. red