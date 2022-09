Wieder einmal öffnet der Kreuzgang neben der St.-Gangolfs-Kirche seine Pforten. für „Kunst im Kreuzgang“.

Unter dem Titel „ Heimat im Blick“ stellt der in Syrien geborene Künstler Farid Georges Bilder aus seinem Schaffen aus.

Farid Michael Georges hat in Homs und an der römischen „Academia di Belle Arti“ studiert. Zusammen mit seiner Familie musste er 2014 seine syrische Heimatstadt Homs verlassen und fand via Bamberg in Hallstadt ein neues Zuhause.

Die Leinwände sind das einzige, was ihm aus der alten Heimat geblieben ist. Der Weg, auch hier in Deutschland beheimatet zu sein, Heimatgefühle in dem neuen, für ihn fremden Land zu entfalten, ist lange und schwierig. An den Bildern mit Ansichten von Bamberg kann man aber bereits erkennen, wie weit dieser innere und der künstlerische Prozess fortgeschritten sind.

Die Ausstellung ist bei freiem Eintritt geöffnet: freitags: 15 bis 19 Uhr, samstags 10 bis 18 Uhr, sonntags 11.30 bis 15 Uhr. Die Eröffnung ist am Freitag, 23. September, um 18 Uhr, Finissage am Sonntag, 23. Oktober, um 15 Uhr.

Der Zugang befindet sich rechts neben der Sebastiani-Statue auf der Theuerstadt durch das Tor. Die religiösen Bilder sind in den Seitenkapellen von St. Gangolf zugänglich. Der Künstler wird jeweils anwesend sein. red