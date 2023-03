Die Winterpause der Bamberger Fähre geht zu Ende: Ab Karfreitag , 7. April, können Spaziergänger und Radfahrer den linken Regnitzarm nahe der Concordia wieder auf kürzestem Weg und trockenen Fußes queren. Neu ist, dass die Fähre täglich in Betrieb sein wird.

Die Zahl der ehrenamtlichen Fährleute erlaube erstmals einen Betrieb an sieben Tagen in der Woche, teilt Felix Ströhlein mit, der für die Fähre zuständige Projektleiter beim Betreiber, dem Don-Bosco-Jugendwerk. Während manche Organisationen und Vereine während der Corona-Pandemie Mitstreiter verloren haben, erlebte das Fährleute-Team deutlichen Zuwachs. Laut Ströhlein stehen zu Saisonbeginn 64 Frauen und Männer bereit, so viele wie noch nie in den 11 Jahren, in denen es nunmehr die Fähre gibt.

Er betont ausdrücklich, dass weitere Interessierte willkommen sind. Wer sich für das Ehrenamt interessiert, erreicht Ströhlein unter der Nummer 0176/19657046 sowie per Mail unter felix.stroehlein@donboscobamberg.de.

Der Fährbetrieb beginnt täglich um 10.30 Uhr. Er endet spätestens bei Einbruch der Dunkelheit, im Sommer ist um 20.30 Uhr Schluss.

Erwachsene zahlen je Fahrt einen Euro, Jugendliche 50 Cent. Kinder bis sechs Jahre sind frei. Auch Zehnerkarten und Jahreskarten können an Bord erworben werden. jb