Die DJK Tütschengereuth geht einen weiteren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz . Nach der Anschaffung einer Solarthermie- und einer Photovoltaikanlage sowie der Umrüstung der Flutlichtanlage auf LED wurden nun zwei klimafreundliche Mähroboter der Firma Eichelsdörfer angeschafft, die Ressourcen und Umwelt schonen.

Um diese Aktion finanziell zu ermöglichen, bot die ortsansässige Firma Georg Schütz GmbH ihre Unterstützung an. Das Unternehmen betreibt selbst eine 800 kW Freiflächen-Photovoltaikanlage. Die Pflege und das Mähen dieser Fläche ist mit großem Aufwand verbunden.

Der Verein hat daher mit der Firma Schütz eine Vereinbarung getroffen: Die AH-Abteilung mäht die Fläche zweimal im Jahr und die Firma Schütz spendet der DJK einen Betrag, so dass in einigen Jahren die Mähroboter fast ohne Eigenmittel finanziert werden können. Auch der DJK-Kreisverband und die Gemeinde Bischberg beteiligen sich an den Kosten.. red