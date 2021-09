Das Fest der diamantenen Hochzeit feierten in körperlicher und geistiger Frische Christoph und Pauline Diroll aus Priesendorf . Kennen und lieben gelernt haben sie sich vor über 60 Jahren beim Tanzen. Während Christoph ein Priesendorfer Urgestein ist, wurde Pauline Diroll im heutigem Eltmanner Stadtteil Lembach geboren.

Der Jubilar arbeitete in der Weberei Erba in Bamberg und später bei der Fa. Messwandler in Priesendorf bis zu seiner Pensionierung 1988. Beim Feuerwehrverein ist er Gründungsmitglied. Seine Leidenschaft, die Blasmusik , steht bei ihm an erster Stelle. Christoph Diroll war Gründungsmitglied (1950) beim Musikverein Priesendorf und beim Nordbayerischem Musikbund Bamberg. Als Ehrenmitglied spielt er auch noch heute aktiv im Musikverein Priesendorf sowie bei der Blaskapelle Lembach. In jüngeren Jahren spielte er mit seinen Brüdern in ihrer Band „Die Flotten Jungs“ Tanzmusik .

Auch war der Jubilar mehrere Jahrzehnte bei den Priesendorfer und Lembacher Wallfahrten nach Vierzehnheiligen immer mit dabei. Dem katholischen Pfarrgemeinderat sowie dem Obst- und Gartenbauverein gehörte er auch mehrere Jahre an.

Durch seine handwerkliche Begabung hat der Jubilar viel Freude am Bau von Weihnachtsgrippen. Die Imkerei betrieb er auch etliche Jahre.

Pauline Diroll arbeitete in der Landwirtschaft und führte den Haushalt. Der Garten ist bis heute ihre große Freude. Handarbeiten in jeder Form gehören zu ihren Hobbys. Das gemeinsame Hobby des Ehepaares waren Reisen und Ausflüge in die österreichischen Alpen.

Stolz der beiden sind ihre Tochter Christine und die drei Enkelinnen Sabine, Stefanie und Lisa. Hinzugekommen sind auch noch die zwei Urenkel Felix und Frederik.

Zum Jubiläum gratulierten Familie, Freunde, Nachbarn und Vereine. Der Musikverein überbrachte die Glückwünsche mit einem Ständchen. Erster Bürgermeister Matthias Krapp und stellvertretender Landrat Johannes Maciejonczyk gratulierte im Namen der Gemeinde Priesendorf und des Landkreises Bamberg. red