Im Sozialzentrum der Awo in Breitengüßbach haben Gerlinde und Gerhard Eschrich ihre Diamantene Hochzeit gefeiert.

Gerlinde wurde in Unteroberndorf geboren, Gerhard in Haselbach (Thüringen). Die standesamtliche Hochzeit war vor 60 Jahren in Breitengüßbach , die kirchliche in Unteroberndorf. Aus der Ehe gingen zwei Kinder, eine Tochter und ein Sohn, hervor. Sie freuen sich auch über zwei Enkelkinder.

Gerhard Eschrich war Maschinenführer und hatte noch nebenbei die Landwirtschaft, die er zusammen mit seiner Frau Gerlinde bewirtschaftete. 40 Jahre lang war er außerdem noch Ernteberichterstatter für das Ministerium, für Hobbys blieb nicht viel Zeit. Nur die Freiwillige Feuerwehr in Unteroberndorf liegt ihm sehr am Herzen.

Gefeiert wurde im engsten Familienkreis in der Awo. Die Tochter sowie die beiden Neffen kümmerten sich um das leibliche Wohl des Jubelpaares mit Kuchen, Krapfen und Häppchen. Nachträglich gratulierte Erste Bürgermeisterin Reinfelder am nächsten Tag und überbrachte Geschenke und Glückwünsche. red