Der Faschingstanz der Metzger führte sie zusammen: Seit 60 Jahren gehen Erika und Manfred Kestler nun schon als Eheleute gemeinsam durch das Leben. Ihre Diamantene Hochzeit feierten die beiden mit einem Dankgottesdienst in der Pfarrkirche St.Magdalena mit Domkapitular Peter Wünsche und im Beisammensein mit der Familie, Verwandten und Bekannten.

Die Jubelbraut stammt aus dem Juraort Mährenhüll der Gemeinde Wattendorf und kam bereits nach Schulabschluss nach Bamberg, wo sie in einem Haushalt und später in einer Hemdenfabrik tätig war. Der Jubelbräutigam ist ein Geisfelder Urgestein.

Als beide merkten, dass sie zusammen durch’s Leben gehen wollten, fassten sie den Entschluss, ein eigenes Haus zu bauen und Familie zu gründen.

Das Hochzeitsmahl fand vor 60 Jahren bereits im eigenen Haus statt. Darauf sind beide heute noch sehr stolz − ebenso wie auf zwei Töchter und drei Enkelkinder.

Erika Kestler zog ihre Kinder groß, versorgte Haus und Hof und ist heute noch mit viel Spaß und Freude für die Enkel und für die ganze Familie da.

Ihr Ehemann Manfred lernte Kaufmann und war fast 50 Jahre zum Teil in leitender Stellung in der Fleischindustrie tätig. Der gebürtige Geisfelder ist in seiner Heimat tief verwurzelt und übernahm 42 Jahre lang politische Aufgaben für Geisfeld und Strullendorf.

Zudem war er als Gründungsmitglied und Vorstand des DJK-Sportvereins ehrenamtlich aktiv tätig.

Zum Gratulieren kam die ganze Familie, Nachbarn und Freunde und Vertreter der Vereine. Glückwünsche überbrachte Dritte Bürgermeisterin Irene Loch und Stellvertretender Landrat Bruno Kellner. red