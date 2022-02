Zwei Büroumzüge, viele Konfi-Burgen und Jugendfreizeiten, die Mitorganisation der evangelischen Jugend , Mitarbeit in diversen Arbeitskreisen und Gremien, Beauftragter für Fairtrade und Umwelt im Dekanat Bamberg , Jugendaustausch mit Tansania, Mitgestaltung der besonderen Schnipselgottesdienste im Dekanat Bamberg , „ Bamberg spielt“, Beteiligung an vielen ökumenischen Projekten und vieles mehr: Seit seinem Dienstantritt am 1. September 2016 hat Diakon Benjamin Lulla so einiges erlebt und viel bewegt. Jetzt feierte er, wie das evangelische Dekanat Bamberg mitteilt, seinen Abschied als Dekanatsjugendreferent mit einem Gottesdienst im Garten der evangelischen Jugend in Bamberg . Er wechselt auf eine neue Stelle in die Oberpfalz.

„Jeder von uns kann etwas Positives bewirken, und Gottes Segen ist immer dabei“, sagte Benjamin Lulla bei seiner Abschiedspredigt, die er unter das Thema „ Segen “ gestellt hatte. Das Wissen um Gottes Segen sei etwas Beruhigendes und Ermutigendes: „In diesen Zeiten brauchen wir ihn umso mehr.“ Lulla erinnerte an die Bibelstelle „Ich will dich segnen“, die auch einen zweiten Teil hat: „und du sollst ein Segen sein“. „Dieser Zuspruch Gottes hat auch einen Anspruch an uns: Wir sollen für andere ein Segen sein.“ In Zeiten der sogenannten Klimakrise müssten alle aktiv mitmachen, damit auch Nachfolgegenerationen in Frieden, gesund und glücklich auf der Erde leben können, sagte der engagierte Fairtrade- und Umweltbeauftragte. „Dranbleiben. Auch wenn es mal mühsam ist“, ermutigte Benjamin Lulla bei seiner Predigt.

Pfarrerin Susanne Wittmann-Schlechtweg entließ Benjamin Lulla als stellvertretende Dekanin offiziell aus seinem Dienst als Dekanatsjugendreferent in Bamberg : „Deine fröhliche Art und diakonische Klarheit hat uns sehr bereichert. Wir danken dir für die über fünf Jahre bei uns in Bamberg .“

Dankesworte für Lullas großes Engagement und seine Energie kamen auch von Zweitem Bürgermeister Jonas Glüsenkamp, denen sich der stellvertretende Landrat Bruno Kellner und Sabine Strelov, die als Dekanatsjugendreferentin dem Dekanat Bamberg erhalten bleibt, anschlossen. Diakon Dirk Giepen stattete im Auftrag der Rummelsberger Brüderschaft Benjamin Lulla und seine Frau Sophia, die ebenfalls Diakonin ist, mit einem mit allerlei Nützlichem und Amüsantem gefüllten Rucksack aus.

Ein besonderes Abschiedsgeschenk machte die „Spontan-Band“, in der Lulla ebenfalls als Gitarrist und Sänger engagiert war, mit der Dekanatsjugend dem scheidenden Referenten mit einem für ihn umgedichteten Song: „Vor fünf Jahren haben wir einen Dekanatsjugendreferenten gesucht und Benny – einen Freund – gefunden.“

„Ihr Jugendlichen seid ein Schatz für die Jugendarbeit im Dekanat Bamberg “, erklärte Benjamin Lulla und bedankte sich auch bei den vielen Wegbegleitern der vergangenen fünf Jahre. red