Am 22. Januar wird der 60. Jahrestag der Unterzeichnung des Elysee-Vertrages gefeiert, der als Grundstein für die deutsch-französische Freundschaft bezeichnet wird. In der Folgezeit sind rund 2000 Städtepartnerschaften entstanden, wie die zwischen Bamberg und Rodez im Jahr 1970.

Bamberg lebt diesen Austausch sehr intensiv, auch dank des zivilgesellschaftlichen Engagements der Deutsch-Französischen Gesellschaft und einer regen Beteiligung der Schulen und der Universität.

Delegation in Rodez

Zum 50. Jahrestag wurde zusammen mit den Rodezern in Bamberg gefeiert und zum 60. Jahrestag, in diesem Jahr, wird sich eine Delegation zusammen mit Bürgermeister Jonas Glüsenkamp in der Zeit vom 26. bis 29. Januar nach Rodez begeben, um dort zusammen mit Bürgermeister Christian Teyssedre die Karikaturenausstellung von Plantu „Komisches Volk“ gemeinsam zu eröffnen sowie tags drauf zusammen mit der Rodezer Bevölkerung im Rathaus die deutsch-französische Freundschaft zu feiern.

Begleitet wird Bürgermeister Glüsenkamp von Akteuren, die die Städtefreundschaft leben: Lehrer und Schüler der Bamberger Gymnasien, der Musikschule, der Deutsch-Französischen Gesellschaft, der Universität und der Verwaltung.

Auftakt der Feierlichkeiten

Am Montag, 23. Januar, begeht Bamberg den Auftakt der Feierlichkeiten zur deutsch-französischen Freundschaft mit einer Einladung in die Volkshochschule von 16 Uhr bis 17.30 Uhr. Auch die Bamberger Schulen gedenken diesem bedeutungsvollen Datum, mit eigenen Aktionen. red