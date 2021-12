Pandemiebedingt fand die Jahreshauptversammlung des FC Thüngfeld erst im Herbst 2021 statt.

Erster Vorsitzender Daniel Bickel blickte in seinem Rechenschaftsbericht auf die vergangenen, von Covid-19 geprägten eineinhalb Jahre zurück. So mussten 2020 die Pläne zum 90. Vereinsjubiläum, welches in die jährliche Sportlerkirchweih an Pfingsten integriert werden sollte, auf Eis gelegt werden.

Weiterhin wurden die in der Bevölkerung beliebten Veranstaltungen deutlich heruntergefahren. Für einen Verein, welcher sich als Treffpunkt und Kulturstätte der Ortschaft Thüngfeld (und darüber hinaus) sieht, eine schwierige Zeit.

Erfreuliches berichtete Bickel über die Entwicklung der Vereinsmitgliederzahl. Mittlerweile hat der FCT ca. 440 Mitglieder in seinen Reihen. Dann ging Bickel kurz auf die verschiedenen Sparten des FCT ein, wovon die größte die Fußballabteilung ist. Anschließend stand die Verleihung der „Goldenen Raute“ des Bayerischen Fußballverbands ( BFV ) an den FC Thüngfeld an. Sie wurde bereits zum zweiten Mal für erstklassige Arbeit in den Bereichen Ehrenamt, Jugendarbeit , Breitensport und Prävention verliehen. Kreisehrenamtsbeauftragter Stefan Schmitt überreichte die Auszeichnung und dankte dem Verein. Bei den Wahlen wurde der Vorstand jeweils einstimmig wiedergewählt. Alle fünf Kandidaten nahmen die Wahl unter großem Applaus der Versammlung an. red