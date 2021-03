Sebastian Schanz

Was wurde eigentlich aus der Corona-Warnapp? Lässt die überhaupt noch irgendjemand laufen? Streunt der "zahnlose Tiger" ( Markus Söder ) noch irgendwo in der digitalen Welt herum? Meine App hat als einziges Ergebnis dazu geführt, dass in meinem Haus alle ihr Bluetooth angelassen haben - und deshalb andauernd die Fernsehserie meiner Untermieterin über meine drahtlosen Kopfhörer zu hören war. Doch eine Warnwirkung bleibt weiter gering, wenn nicht mal 60 Prozent der Nutzer positive Ergebnisse auch teilen. Der Datenschutz verbietet es, das einfach automatisch zu tun. Wie so oft. Deutschland leidet an einem völlig verdrehten Datenschutz . Die Menschen teilen in den sozialen Netzwerken offen ihr Abendessen und ihre Kinderfotos, willigen auch bei noch so freigiebigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen digitaler Großkonzerne ein - aber der eigene Staat darf nichts wissen. Wäre ja noch schöner, wenn das Gesundheitsamt auf Gesundheitsdaten Zugriff bekäme! Der Datenschutz - ein zahnloser Tiger.