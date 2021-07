„Ich dachte immer, ich könnte mit der Sense umgehen“, sagte Markus Hilfenhaus. Dann war der Erste Vorsitzende des Imkervereins Aufseß einst mit einem 80-Jährigen auf der Wiese gestanden. „Da war mir klar, ich muss noch viel lernen“, erzählte er seinen 25 Zuhörern. Denen brachte er jüngst in einem Kurs des Kreisverbands für Gartenbau und Landespflege Bamberg den Umgang mit diesem besonderen Mähgerät näher.

Während seines Kurses auf der Streuobstwiese in Lauf bei Zapfendorf ging er ausführlich auf alle relevanten Aspekte ein: Kontrolle und Vorbereitung der Schneide, Einstellen der Sense auf die eigene Körpergröße und das richtige Montieren des Sensenblattes. Zudem behandelte Hilfenhaus das Einstellen der Schneidehöhe und das Stellen der Sense in den „Zirkel“. Das Dengeln mit Hammer und Amboss und die richtige Technik beim Wetzen für eine scharfe Schneide sind zwei weitere Punkte, auf die er einging. Am Ende ging es dann um die korrekte Haltung beim Mähen, denn: Wie beim Sport entscheidet die am Ende, ob der Mah dgang als Fitnessübung oder als Belastung für den Körper endet.

Im Anschluss durften alle Teilnehmer das zuvor erlernte praktisch in die Tat umsetzen.

Viele Anfragen bestätigen Trend

Alte Handwerkstraditionen und Arbeitstechniken liegen im Trend. Das zeigte die hohe Zahl von Anfragen, die der Gartenpflegekurs des Kreisverbands bekam. Das Mähen mit der Sense übt eine besondere Faszination aus: Es ist nicht nur ressourcen- und insektenschonend, es lässt auch einen bewussten Naturgenuss zu – ohne störende Motorengeräusche. red