„Die Schönheit des sinnlosen Scheiterns“ ist eine Ausstellung von Philip Grözinger überschrieben, die jetzt im Kunstraum Kesselhaus zu sehen ist. Grözingers Werke sind humorvolle Offenbarungen des Fantastischen. Sein bildnerischer fiktionaler Kosmos ist belebt von merkwürdigen Planeten , grotesken Wesen mit menschlichen Zügen, Mensch-Maschine-Wesen. Sie erzählen Geschichten, die ihren eigenen physikalischen Gesetzen folgen. Malerisch verbindet Grözinger dabei grelle Kontraste und zarte, pastellartige Töne mit seiner ganz eigenen Handschrift.

Mit großem Elan hat sich der Künstler für die Ausstellung im Bamberger Kunstverein dem wichtigsten Wahrzeichen der Stadt gewidmet: dem Bamberger Reiter. Dieser mutiert bei Grözinger zu einer Figur der Minecraft-Spielewelt und wird von ihm auf eine surreale Reise durch Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft geschickt.

Die bunten freundlichen Monster, die ihm begegnen, mit comichaften großen Augen, die phantastischen Landschaften von Erde und Weltall wirken auf den ersten Blick fröhlich, heiter-grotesk, ja sogar poetisch! Subversiv entwickelt sich in ihnen aber ein eher unheimliches Schreckensszenario gesellschaftlicher Fragestellungen etwa bezüglich unserer Utopien, Künstlicher Intelligenzen und der Klimakatastrophe.

Die Werke des Künstlers sind dabei durchaus autobiografisch gefärbt durch seine Kindheit und Jugend im Zonenrandgebiet, nahe der ehemaligen Grenze zur DDR. Zum anderen sind sie deutlich in ein transformierendes Spiel von Referenzen eingebettet, die gleichzeitig auf weit gespannte Interessen verweisen. Sie schließen Anspielungen auf Malerei, etwa die der Romantik – ebenso ein wie auf Literatur und Film, hier vor allem Science Fiction der 70er Jahre. „Solaris“ von Stanisław Lem inspiriert ihn immer wieder.

Der in Berlin lebende Künstler Philip Grözinger wurde 1972 in Braunschweig geboren. Er studierte freie Kunst an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig . Sein Werk umfasst Malerei, Zeichnung, Grafik und Skulptur.

Die Ausstellung im Kunstraum Kesselhaus in Bamberg dauert bis 24. Juli und kann freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags, sonntags und feiertags von 11 bis 18 Uhr besucht werden.