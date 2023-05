Mit dem neuen Mint-Bus des Landkreises können Kinder und Jugendliche künftig vor Ort in den Gemeinden Mathematik , Informatik , Naturwissenschaften und Technik (kurz Mint) spielerisch entdecken. Außerschulische Einrichtungen wie Jugendclubs , Bibliotheken, Horte oder Vereine können das mobile Angebot mit einer bunten Auswahl an Experimenten und Workshops ab sofort buchen.

Herzstück des Projekts „Mint mobil“ ist ein Elektro-Sprinter. Dieser wurde kürzlich bei der offiziellen Auftaktveranstaltung in Stegaurach von der Universität Bamberg , dem Verein Innovative Sozialarbeit (iSo) und dem Landkreis Bamberg offiziell auf seine Mission geschickt. Landrat Johann Kalb zeigte sich begeistert und hätte sich beim nächsten Einsatz am liebsten selbst hinters Steuer gesetzt. „Wenn es uns gelingt, Kinder und Jugendliche für Mint-Themen zu begeistern, können sie und unsere Gesellschaft in einer zunehmend technisierten Arbeitswelt nur gewinnen.“

Abwechslungsreiche Themen

Das aktuelle Angebot des Mint-Busses reicht von der Untersuchung eines Tatorts über virtuelle Welten bis hin zu einer 3D-Planetenwerkstatt und programmierbaren Robotern. „Mit dieser abwechslungsreichen und an den Interessen der Kinder orientierten Aufbereitung können wir einen spannenden Zugang zu berufsrelevanten Themenfeldern aufzeigen“, erklärt iSo-Geschäftsführer Lothar Riemer.

Die Universität Bamberg liefert die fachlichen Inhalte für die Workshops. Weitere Informationen zum Projekt sowie eine Buchungsmöglichkeit für den Mint-Bus finden Interessierte online unter bildungsregion-bamberg.de/mint-mobil. red