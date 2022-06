Goldene Hochzeit feierten Anneliese und Werner Kraus in Trabelsdorf . Kennengelernt haben sich der in Bamberg geborene und in Rossdorf am Forst aufgewachsene Werner und seine aus Trabelsdorf stammende Frau in der „Box“ beim Beck-Bräu in Trabelsdorf . Werner Kraus hat eine Ausbildung als Kfz- Mechaniker bei der Firma Hering in Bamberg absolviert und war dort 52 Jahre beschäftigt, zuletzt als Serviceleiter. Als Technikleiter konnte er dreimal ein Team bei einer Rallye im Himalaya begleiten. Anneliese Kraus hat nach ihrer Ausbildung als Verkäuferin bei der Puppenklinik Kluge in Bamberg viele Jahre in dem bekannten Spielwarengeschäft gearbeitet. Das Jubelpaar hat als gemeinsames Hobby den Garten. Dort werden Blumen und Nutzpflanzen angebaut, gehegt und gepflegt. Eine besondere Leidenschaft der Jubilarin ist Line Dance. Diese choreografierte Tanzform wird nach Country und Pop getanzt. red