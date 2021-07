Das Sozialprojekt „Open Piano for Refugees“ platziert nach langer Lockdown-Pause nun wieder einen frei zugänglichen Flügel vom 5. bis 8. Juli jeweils von 10 bis 19 Uhr am Grünen Markt gegenüber vom Gabelmannbrunnen. Hobby- wie auch Profipianisten haben Gelegenheit, die Zuhörer mit ihrem Können zu begeistern.

Im Vordergrund steht bei den „Open Pianos“ die verbindende Wirkung der Musik. „Es ist unbeschreiblich, wie sehr das Open Piano die Menschen berührt und verbindet. Die Musik kennt keine Grenzen, sie bringt Menschen aus den unterschiedlichsten Hintergründen zusammen und sorgt für eine Fülle an Emotionen. Die Stimmung an den Open Pianos ist immer einzigartig und bleibt allen Besuchern in Erinnerung!”, betont Kathrin Zirn, eine der Mitorganisatorinnen, in der Pressemitteilung.

Der Flügel wird in diesem Sommer außerdem auch wieder in Wien, Linz, Innsbruck, Salzburg, Bregenz, Stuttgart, München, Lindau, Freiburg und vielen anderen Städten zu sehen und zu hören sein. Bei allen Standorten gilt immer: Alle sind willkommen! Alle dürfen ohne Voranmeldung spielen, zuhören und einfach die großartige Stimmung genießen, solange man sich an die bestehenden Corona- Maßnahmen hält (mindestens zwei Meter Abstand, vor/nach dem Klavierspielen die Hände desinfizieren und einen negativen Corona-Test vorweisen, wenn man spielen möchte).

Gerade nach dem Lockdown, wo sich sehr viele endlich wieder nach menschlichen Begegnungen und gemeinsamen Momenten der Freude sehnen, wollen die Veranstalter mit ihren „Open Pianos“ nicht nur ein Gefühl des Zusammenhalts schaffen, sondern durch die Möglichkeit des gemeinsamen Musizierens auch atemberaubende Momente kreieren.

Bei „Open Piano“ gesammelte Spenden fließen in das „DoReMi“, das laut Initiatoren vermutlich erste soziale Musikinstitut in Wien. Im siebten Semester unterrichten 21 ausgebildete Lehrer dort mittlerweile 150 vor allem einkommensschwache Schüler . red