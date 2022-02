Am kommenden Dienstag, 8. Februar, um 19 Uhr stellt Prof. Dr. Ute Engel in einem Online-Vortrag zwei prachtvoll aquarellierte Zeichnungen vor, die aus der Feder des Barockmalers Melchior Steidel stammen und die mit dem Kaisersaal in der Neuen Residenz in Bamberg in Verbindung gebracht werden können (kostenfrei via Zoom: bsb.bayern/sbbvortrag, Meeting-Kenncode: SBB#22).

Der Oberfrankenstiftung glückte im Jahr 2020 der Ankauf dieser beiden kolorierten Entwürfe für das illusionistische Deckengemälde, sie wurden anschließend der Bamberger Staatsbibliothek als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. In deren Online-Portal „Bamberger Schätze“ finden sich Digitalisate der Steidel’schen Entwürfe.

Ute Engel, Professorin für mittelalterliche Kunstgeschichte an der Universität Halle-Wittenberg, beleuchtet den Weg von der Entwurfstechnik des Malers bis zur Ausführung des vollständig freskierten Bamberger Kaisersaals von 1707 bis 1709. Melchior Steidl malte außerdem zwei weitere sogenannte Kaisersäle aus, die ebenfalls thematisiert werden, im Stift Kremsmünster in Österreich sowie in Schloss Arnstorf in Niederbayern.

Mit diesem Vortrag endet die Online-Vortragsreihe „Bamberger Buch-Geschichten“, die in den zurückliegenden Monaten Bücher und andere in der Staatsbibliothek Bamberg verborgene Schätze präsentierte. Mitschnitte der meisten Vorträge sind online verfügbar und auf der Website der Staatsbibliothek Bamberg verlinkt. red