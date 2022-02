Die Stärkung demokratischer Strukturen, die Prävention von Extremismus sowie die Gestaltung einer vielfältigen Gesellschaft sind wichtige Aufgaben, zu denen viele lokale Initiativen beitragen. Das Bundesministerium für Familie, Frauen, Senioren und Jugend fördert dieses Engagement mit dem Bundesprogramms „ Demokratie leben!“, an dem sich seit 2019 auch der Landkreis Bamberg beteiligt. Für 2022 hat er 124 000 Euro beantragt, mit denen Vorträge und Workshops für Fachkräfte, Theaterstücke, Ausstellungen oder Mitmachprojekte für Kinder und Jugendliche gefördert werden können. Speziell für junge Menschen gibt es auch 2022 wieder mehrere „Wunschkonzerte“. Ganzjährig können Jugendliche Anträge auf Förderung ihrer Projektideen für Gemeinden, Vereine oder Jugendgruppen stellen, über deren Bewilligung sie selbst abstimmen und somit Demokratie hautnah mitgestalten. Fragen zur Förderung beantworten Lisa-Maria Graf (0173/6204854) oder Lilian Liebl (0951/85-719) oder in einer Online-Sprechstunde (www.demokratie-leben-ist.de/onlinesprechstunde). Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Bamberg hat in den vergangenen Jahren zahlreiche spannende Projekte gefördert und auch selbst durchgeführt, etwa die Veranstaltungsreihe „Guter Ort“ im Kontext des Festjahres „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“ oder die Plakataktion „Kinderrechte ins Grundgesetz“ zur Bundestagswahl 2021. red