Initiiert durch den Verband Freie Darstellende Künste Bayern (vfdkb) und den Verband freier Theater in Tschechien entsteht derzeit die grenzüberschreitende Plattform „BY-ČZ-Platform for the Independent Performing Arts“, ein Künstler-Netzwerk für freie darstellende Künste.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit werden laut einer Pressemitteilung im Juni Künstler der freien Szene aus Bayern erstmals ihre Produktionen in Pilsen und Prag zeigen. Im November werden dann tschechische Künstler nach Bayern kommen, um ihre Werke hier zu präsentieren.

Ziel ist es, ein dauerhaftes Netzwerk aufzubauen, das einen regen kulturellen Austausch ermöglicht. Deswegen wird die Initiative unter anderem auch von der Bayerischen Staatskanzlei unterstützt.

In diesem Zusammenhang besuchte eine tschechische Delegation unter der Leitung von Kryštof Kolácek zusammen mit Mitgliedern des bayerischen Organisationsteams mögliche Spielstätten in Bamberg und Forchheim.

In Bamberg wurden insbesondere die Kufa, das Atelier Franz Kafka , das Juz am Margaretendamm, das ETA-Hoffmann-Theater und die Johanniskapelle unter die Lupe genommen. In Forchheim wurde das Junge Theater Forchheim besichtigt.

Organisiert wurde der Besuch vor Ort von Felix Forsbach von Franz Kafka , unterstützt durch Hans-Günter Brünker von der Interessengemeinschaft Freie Darstellende Künste Bamberg .

Axel Tangerding vom Meta-Theater Moosach und die Dramaturgin Elsa Büsing zeigten sich beeindruckt. „Wir wissen natürlich, dass die Freie Szene in Bamberg damit zu kämpfen hat, dass die Unterstützung ungewöhnlich knapp ausfällt. Umso beeindruckender ist es, wie aktiv die freie Szene ist“, erklärte Tangerding. „Ein Haus wie in Forchheim, das vom Verein Junges Theater mit Unterstützung der Stadt getragen wird, ist natürlich vorbildlich.“ red