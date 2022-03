Der frühere Präsident der Direktion für Ländliche Entwicklung Bamberg, Bruno Rahn, feierte am am 27. Februar seinen 90. Geburtstag . Rahn arbeitete über 40 Jahre erfolgreich zum Wohle des ländlichen Raumes und seiner Bewohner.

Im Jahre 1957 trat Bruno Rahn in die Dienste des damaligen Flurbereinigungsamtes Bamberg ein. Als Vorsitzender von Teilnehmergemeinschaften leitete der gebürtige Arzberger eine große Anzahl von Flurneuordnungsverfahren. Nach seiner Zeit am Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten im Jahr 1980 war er zunächst Gebietsabteilungsleiter und wurde 1984 zum ständigen Vertreter des Präsidenten ernannt.

1989 übernahm er die Leitung der damaligen Flurbereinigungsdirektion Bamberg. In den Ruhestand wurde Bruno Rahm im Februar 1996 verabschiedet, heißt es in der Mitteilung aus dem Amt für Ländliche Entwicklung Oberfranken.

Höhepunkte seiner beruflichen Arbeit waren die Ausrichtung der Fachtagung für die Verwaltung für Ländliche Entwicklung im Jahre 1992 in Bamberg sowie die Erstellung der Broschüre mit dem Titel „Das Dorf – Dorferneuerung und ländliches Bauen in Oberfranken“, die auch in die japanische Sprache übersetzt wurde. Darüber hinaus verfasste Präsident Rahn zahlreiche Aufsätze für die Zeitschrift für Vermessungswesen und weitere Fachorgane, in denen er einer breiten Öffentlichkeit die Arbeit der Ländlichen Entwicklung umfassend darstellte.

Dabei war Bruno Rahn die Vermittlung und Umsetzung des Doppelauftrages der Bayerischen Verfassung, eine zeitgemäße Land- und Forstwirtschaft zu unterstützen und gleichzeitig die Kulturlandschaft zu schützen, ein besonderes Anliegen. Rahn ist Mitbegründer der Schule der Dorf- und Flurentwicklung in Klosterlangheim. Ziel dieser Einrichtung ist es, die Entwicklung der ländlichen Räume in Franken in den Dörfern und den Fluren zu unterstützen.

In seiner Heimatstadt Hallstadt ist der rüstige Jubilar täglich bei einem sehr flotten Spaziergang anzutreffen. Diesen unterbricht er gerne, wenn er zufällig ehemalige Kolleginnen und Kollegen trifft und mit Ihnen über die derzeitige „Ländliche Entwicklung “ diskutieren kann. red