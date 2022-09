Der Stoff fasziniert seit zweieinhalbtausend Jahren und ist unzählige Male für die Bühne bearbeitet worden, von Grillparzer über Jean Anouilh bis zu Christa Wolf , um nur einige der Bekannteren zu nennen – auch der Hansdampf in mancherlei künstlerischen Gassen, Julius Graf von Soden, der Gründer des Bamberger Theaters, verfasste ein Medea-Drama.

Und nun nimmt sich das Theater im Gärtnerviertel (TiG) der Figur an, die vom antiken Dichter Euripides (ca. 480–406 v. Chr.) zum ersten Mal in den Mittelpunkt einer Tragödie gestellt worden ist.

Freilich erschließen sich alle Bedeutungsebenen von Euripides ’ „Medea“ nur Fachgelehrten. Dennoch bleibt ein Handlungskern: Eine wegen einer Jüngeren verlassene Frau findet sich nicht mit den materiellen Beschwichtigungsversuchen ihres untreuen Ehemanns ab, sondern bringt dessen Geliebte und die gemeinsamen Kinder als Akt äußerster Rache um – bei Euripides entflieht die zauberkundige Mörderin mit dem Drachenwagen. Das freilich bleibt der TiG-Medea versagt. Die ist auch keine antike Figur, sondern eine Erfindung, „Überschreibung“, des schweizerisch-australischen Regisseurs Simon Stone (geb. 1984).

Der rührige Mann inszenierte seine Version des Stoffs 2014, er nennt sie „nach Euripides “, am Wiener Burgtheater , versetzte ihn in die Gegenwart und flocht einen wahren Kriminalfall aus den USA in den 1990er Jahren hinein.

Medea heißt bei Stone Anna, Jason Lucas. Anna war als fähige Naturwissenschaftlerin die Chefin und Unterstützerin ihres Manns (wie die mythologische Medea durch ihre Zauberkünste Jasons Heldentaten erst ermöglichte), musste allerdings in der Psychiatrie behandelt werden; warum, enthüllt sich im Lauf der Handlung.

Lucas hat eine Geliebte Clara (Glauke), die Tochter seines Vorgesetzten Christopher (Kreon). Anna will und kann sich nicht mit der Situation abfinden, „es geht um emotionale Sicherheit“, um „Liebessucht“ auch, sagt Nina Lorenz, die das Stück ab 28. September im Parkett-Ausstellungsraum der Firma Gunreben in der Jäckstraße inszeniert.