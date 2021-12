Gerade zur Weihnachtszeit stehen Eltern und Kinder oft gemeinsam in der Küche und backen nach ihren alten Familienrezepten, damit der Plätzchenteller in der Adventszeit immer gut gefüllt ist. Wenn es ans liebevolle Dekorieren geht, sind Kinder meist eifrig bei der Sache. Erst recht, wenn neben den immer gleichen Sternen, Tannenbäumchen und Herzen dieses Mal auch ein selbstgeschaffenes Sams aus dem Ofen kommt und auf dem Plätzchenteller landet! Den eigens gestalteten Sams-Plätzchenausstecher mit dem auf dem Bauch liegenden Sams gibt es exklusiv in der Tourist Information in der Geyerswörthstraße 5. Für jedes produzierte Förmchen geht zudem eine Spende an das Erich-Kästner-Kinderdorf e.V. in Unterfranken.

Neben diesem originellen Ausstecher bieten die Bamberger Touristiker eine ganze Reihe regionaler Artikel an, die sich bestens dazu eignen, Freunde oder Verwandte mit ein wenig „ Bamberg “ zu beschenken. So hat der Shop Produkte der Bamberger Süßholzgesellschaft im Sortiment, aber auch Weine und Edelspirituosen vom Stiftsgarten sowie dem Bamberger Hopfengarten, hochwertige Artikel mit Bamberg-Motiven wie z. B. Weihnachtskugeln , Christbaumschmuck, Tassen, Regenschirme mit strahlend-bunten Bilderbuchmotiven, CDs, Spiele oder auch bierige Artikel.

Im Online-Verkauf auf www.bamberg.info/shop sind jetzt auch Ideen für komplette Präsentsets eingestellt, so zum Beispiel ein „Herzenswärmer“ mit verschiedenen Süßholztees und einer schönen Bamberg-Tasse oder das „Young@heart“-Angebot für Kinder mit T-Shirt, Memo-Spiel und besagtem Sams-Ausstecher.

Der Shop in der Tourist Info hat bis Weihnachten täglich geöffnet, der Online-Shop natürlich rund um die Uhr. red