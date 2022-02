Nachdem die Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden abgeschlossen ist, wurde im Zapfendorfer Gemeinderat die Erschließungsplanung für das neue Baugebiet „ Zapfendorf Ost IV“ gezeigt. Hier entstehen 17 Wohngrundstücke mit einer Gesamtfläche von 12 000 Quadratmetern. Das entspricht etwa der Größe von zwei Fußballfeldern.

Manuel Kellner und Frank Johannes vom Planungsbüro Kellner aus Bad Staffelstein waren zu Gast in der Sitzung des Marktgemeinderates Zapfendorf . Johannes präsentierte die Erschließungsplanung für „ Zapfendorf Ost IV“. Erschlossen wird das Baugebiet vom Reuther Weg und von der Oberleiterbacher Straße. Ein Regenrückhaltebecken im Norden dient zur Drosselung des Regenwassers, da die Entwässerung im sogenannten Trennsystem erfolgen soll.

Mehrzweckstreifen entsteht

Die Straßenbreite beträgt insgesamt sechs Meter inklusive eines Mehrzweckstreifens. Um die Sicherheit für die Fußgänger zu erhöhen, wird das Neubaugebiet beidseitig über Gehsteige angebunden. Am Ende des Reuther Wegs muss dazu eine Stützmauer am Hochbehälter angebracht werden, um einen Gehsteig mit 0,75 Meter Breite realisieren zu können. Sitzbank und Spielmöglichkeiten für Kinder sollen aber erhalten bleiben.

Zugänglich gemacht wird das Gebiet zudem über einen drei Meter breiten Weg in der Mitte, der auf den bereits vorhandenen, aber nicht für Autoverkehr freigegebenen Verbindungsweg zwischen Reuther Weg und der Oberleiterbacher Straße mündet. Von dort gibt es weitere Fußweganbindungen in Richtung der bereits vorhandenen Wohngebiete.

Diskutiert wurde im Gemeinderat unter anderem über die Höhenlage der Straße. Manuel Kellner erklärte, es sei sinnvoll, die Straße ein wenig über das Geländeniveau zu legen. Hier machten 20 Zentimeter viel aus, um beispielsweise bei Regen Ausschwemmungen auf die Straße zu vermeiden.

Ein Thema waren auch die Gehwege und ihre Lage. Am Ende wurde nichts am gezeigten Erschließungsplan geändert, der mit 14 zu drei Stimmen so beschlossen wurde. Die Erschließungskosten liegen bei knapp über 910 000 Euro.

Geschäftsleiter Markus Müller-Hoehne sagte auf Nachfrage, dass aktuell von Erschließungskosten von rund 90 Euro pro Quadratmeter auszugehen sei. Dies könne aber noch nicht abschließend festgestellt werden.

Zuschuss für Kindertagesstätte

Thema im Gemeinderat war auch ein Zuschussantrag der Katholischen Kirchenstiftung Zapfendorf für die Sanierungsarbeiten am Bestandsgebäude der Kindertagesstätte Sankt Franziskus. Bei den Sanitärarbeiten im Zusammenhang mit dem Erweiterungsbau waren auch die Leitungen des Bestandsgebäudes (etwa 30 Jahre alte verzinkte Stahlrohrleitungen) untersucht worden. Hier wurde festgestellt, dass diese korrosiv sind. Um einen späteren baulichen Eingriff in das Untergeschoss des aktuell entstehenden Ersatzneubaus zu vermeiden, sollen eine Dosieranlage für das Bestandswasserleitungsnetz eingebaut sowie in zwei Sanitärbereichen neue Installationen verlegt werden.

Die Gesamtkosten betragen rund 43 000 Euro. Einstimmig beschloss der Gemeinderat , davon die Hälfte zu übernehmen. Dies ist Voraussetzung, dass sich auch die Erzdiözese Bamberg mit 25 Prozent beteiligt.