Zu einem Vortrag lädt der Richard-Wagner-Verband Bamberg am kommenden Mittwoch, 7. September, um 19.30 Uhr in die Räume der Kulturfabrik Kufa, Ohmstraße 3, ein. Der Eintritt ist frei. Dominik Frank wird die Sexualitätsdiskurse in Richard Wagners Opernvierteiler „Der Ring des Nibelungen“ beleuchten.

Vermutlich wird Dominik Frank auch auf den neuen Bayreuther „Ring“ zu sprechen kommen müssen. Denn das Thema seines Vortrags , mit dem der wissenschaftliche Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth , nach Bamberg kommt, lautet „Inzest vs. Vergewaltigung – Sexualitätsdiskurse im Ring des Nibelungen“. Was in der Festspielinszenierung von Valentin Schwarz überraschend anders gegeben ist. Der Vortrag rekonstruiert das Bild einer brutalen Welt, wie sie Wagner in seinem „Ring“ zeichnet: Beinahe alle weiblichen Hauptcharaktere werden im Lauf der Tetralogie vergewaltigt. Ausgehend von den Ehrbegriffen der mythischen Vorwelt und der Entstehungszeit des „Ring“ entwirft Wagner einen skandalumwitterten Lösungsvorschlag: Der Inzest als reinste Liebesbeziehung kann den Kreislauf der Gewalt durchbrechen. Die beiden einzigen, zumindest kurzzeitig glücklichen Liebesbeziehungen sind Inzest-Beziehungen. Die Hintergründe, dramaturgischen Änderungen im Vergleich zu Wagners Vorlagen und deren Implikationen werden hier dargestellt. Frank ist seit 2016 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Forschungsinstitut für Musiktheater der Universität Bayreuth , Theaterpädagoge, Regisseur sowie Referent an der KZ-Gedenkstätte Dachau mit Themenschwerpunkt „Theater im KZ“. red