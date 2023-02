Nach zwei Jahren virusbedingter Pause gastiert die Bamberger Cover-Band „Fab Five“ am Freitag und Samstag, 17./18. Februar, jeweils um 20 Uhr wieder im Bamberger Jazzkeller.

Diesmal spielt die Band ein „Best of“ der Fab Four – was bei einer Band mit einem derart enormen Umfang an Stücken eine Riesenaufgabe ist.

Die unsterblichen Hits des roten und des blauen Doppel-Albums der Beatles werden komplett gespielt. Mit den 54 Songs dieser beiden Meilensteine ist für Fans der Beatles und der Bayern-Beatles beste Unterhaltung gewährleistet. Wie die Erfahrung gezeigt hat, ist es ratsam, Karten beim BVD zu kaufen oder direkt im Internet vorzubestellen. red