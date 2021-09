Am Ende war alles in Ordnung und die Jubelkommunion der infrage kommenden Teilnehmer aus dem Jahr 2020 konnte in Modschiedel nachgefeiert werden. Dies wäre fast schwierig geworden, hatte sich Pfarrer Sebastian Paraparampil doch am Sonntagmorgen kurzfristig krankgemeldet. Dafür sprang dankenswerterweise Pater Maximilian aus Vierzehnheiligen ein.

Festlich geschmückt war das Modschiedler Gotteshaus Johannes der Täufer . Herrliches Spätsommerwetter, der Einzug mit der Modschiedler Blasmusik und dem alten Choral „Deinem Heiland“, und im Gotteshaus festliches Orgelspiel durch Peter Herold. So geleitete Pater Maximilian alle an ihre Plätze. Ob es für die Jubilare vor 25, 40, 50, 60, 65, 70 und 75 Jahren auch solch einen schönen Empfang bei ihrer Erstkommunion gegeben hatte?

Es sei schön, wenn sich Menschen nach so langer Zeit gerne an den Tag ihrer Erstkommunion zurückerinnerten und somit die Verbindung zu Jesus neu unterstreichen würden, sagte Franziskanerpater Maximilian Wagner zu den Jubilaren. Wie stehe es doch im Markus-Evangelium : „Er hat alles gut gemacht; er macht, dass die Tauben hören und die Stummen sprechen.“ Dies sei auch für die Jubilare ein Lob, das sie nach all den Jahren gerne hörten: „Das haben sie gut gemacht“. Ein solches Lob fördere Lebensfreude. Und tatsächlich habe die Öffnung zum Glauben hin die Jubilare durch das Leben getragen. Dafür gelte es an einem solchen Tag Danke zu sagen, meinte der Geistliche .

Beim anschließenden Fototermin bot die Modschiedler Blasmusik den Jubilaren ein herrliches Ständchen, das ins schöne Gesamtbild passte. rdi