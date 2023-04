Der Jazzclub Bamberg (JCB) hat die corona-bedingte Zwangspause seines Konzertbetriebs gut überstanden. Finanziell steht der Club trotz der Pandemie gut da. Das berichtete Mathias Polz bei der Mitgliederversammlung. Zu verdanken sei das in erster Linie der Förderung aus dem Programm „Neustart Kultur“, das Land und Bund in der Pandemie aufgelegt haben. Der Kassenwart verwies zudem auf den jährlichen Zuschuss der Stadt, der essentiell für den Konzertbetrieb sei. Allein von den Beiträgen der inzwischen knapp 520 Mitglieder sowie den Konzert- und Thekeneinnahmen wäre das anspruchsvolle Programm nicht zu leisten.

Der gute Kontostand versetzt den Club zugleich in die Lage, sein 50-jähriges Bestehen im nächsten Jahr mit dem einen oder anderen musikalischen Höhepunkt zu feiern.

Zu den Aktiven der ersten Stunde zählt Marianne Benz. Sie gehört dem Vorstand seit fast 40 Jahren an, seit 1989 steht sie an dessen Spitze. Nun kandidierte sie zum letzten Mal. Wie Benz ankündigte, wird sie 2025 aus Altersgründen aufhören. Die Vorsitzende wurde, ebenso wie die anderen Vorstandsmitglieder Roland Fuchs und Mathias Polz, einstimmig wiedergewählt. Auch bei der Wahl der Sachbearbeiter, Beiräte und Rechnungsprüfer gab es keine Gegenstimmen. Ganz sorgenfrei schaut der Verein dennoch nicht in die Zukunft: Es werden dringend Helfer gesucht, die die Ehrenamtlichen entlasten. jb