Die Naturfreunde Bamberg und Greenpeace Bamberg laden am heutigen Mittwoch zu einem Vortrag mit dem Thema „Cycling the Change – das Vorhaben“ ein. Referent ist Tobi Rosswog, der noch bis 31. Mai durch Österreich, die Schweiz und Deutschland radelt. Eine Tour mit 33 Haltepunkten, 33 Impulsvorträgen an 33 Tagen und insgesamt rund 3000 Kilometern Wegstrecke. Auf der Reise werden inspirierende Projekte besucht und Aktionen gestaltet. Der Impulsvertrag findet um 19 in der Kulturgärtnerei, Färbergasse 28, statt. red