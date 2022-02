Staatsministerin Melanie Huml lädt zur nächsten virtuellen Diskussionsrunde „Aufwachsen in Corona-Zeiten “ ein. Im Fokus steht diesmal die Nutzung digitaler Medien.

Durch Homeschooling und eingeschränkte Freizeitmöglichkeiten ist der Medienkonsum von Kindern und Jugendlichen deutlich gestiegen. PC, Spielekonsole, Tablet und Smartphone sind praktisch fester Bestandteil der Alltagsgestaltung. Eltern stellen sich insbesondere die Frage nach den Auswirkungen und möglichen Gefahren. Mediensucht, Cybermobbing oder Influencing: Wie können wir unsere Kinder schützen? Wie kann die Erziehung zum verantwortungsvollen Medienkonsum gelingen?

Konkrete Tipps für Eltern gibt es von Marianne Meyer, Leiterin des Projekts Elterntalk der Aktion Jugendschutz Bayern. Die virtuelle Diskussionsrunde beginnt am Freitag, 25. Februar, um 17.30 Uhr. Wer daran teilnehmen möchte, kann sich im Abgeordnetenbüro, per E-Mail an mdl@melanie-huml.de oder unter der Telefonnummer 0951/96439743 anmelden und erhält dann die Zugangsdaten zur Videokonferenz. red