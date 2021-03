Bereits seit vergangener Woche bieten die Hausärzte Dr. Graß in Frensdorf und Dr. Neundorfer/Dr. Eller in Reundorf kostenlose Corona-Schnelltests während der Sprechstunden an. Auch die Apotheke in Frensdorf plant, künftig Schnelltests anzubieten. Die Gemeinde Frensdorf bietet ab 21. März immer sonntags von 13 bis 16 Uhr Corona-Schnelltests für alle Mitbürger an. Jede Person ab 15 Jahren kann sich einmal pro Woche kostenlos testen lassen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bitte Personalausweis mitbringen. red