Bei unserer in der gestrigen Ausgabe (Seite 13) veröffentlichten Übersicht über die Corona-Schnell­test­zentren in Stadt und Land­kreis hat sich ein Fehler eingeschlichen: Wie die Gemeinde Stegaurach mitteilt, gelten in der Aurachtalhalle folgende Öffnungszeiten: Mo – Do 17 bis 19 Uhr, Fr 16 bis 18 Uhr, Sa 9 bis 11 Uhr, So 9 bis 11.30 Uhr. red