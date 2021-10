Chris Hopkins zählt mit seinem melodischen, farbenreichen Stil am Piano und am Altsaxophon zu den renommierten Musikern der internationalen Jazz-Szene . Er gewann zuletzt zahlreiche Auszeichnungen. Gemeinsam spielen sich Chris Hopkins & Friends lustvoll durch Eigenkompositionen und das Great American Songbook von Gershwin bis Ellington und swingen, was das Zeug hält. Chris Hopkins & Jazz Kangaroos treten am Mittwoch, 6. Oktober, ab 21 Uhr im Jazzclub in den Haas-Sälen, Obere Sandstraße 7 auf. red