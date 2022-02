Für Bürgermeister Gerd Dallner ist es vorerst nur eine „Vision“. Mit etwas finanziellem Rückenwind könnte sie aber vielleicht umgesetzt werden. In der Sitzung ging es um die Verlängerung des Radweges, der entlang der Staatsstraße von Steppach nach Pommersfelden führt. Am Ortseingang von Pommersfelden endet der ausgebaute Radweg. Ab da müssen die Radler die Straße nutzen. Unterstützung bei der gewünschten Fortführung des Radweges könnte das kurzfristig aufgelegte staatliche Förderprogramm „Radoffensive Klimaland Bayern“ bringen, über das der Bürgermeister in der Sitzung informierte. Obwohl die Frist für die Bewerbung bereits am 28. Februar endet, will Dallner „den Hut in den Ring werfen“. Der Fördersatz von bis zu 90 Prozent sei sehr reizvoll. Allerdings sei das Förderprogramm auch sehr limitiert. Bei rund 2000 bayerischen Gemeinden stünden dem Freistaat lediglich zehn Millionen zur Verfügung. Schnelles Handeln ist angesagt, sofern die Gemeinde daran partizipieren wolle. Eine Projektskizze stellte in der Sitzung Frank Schöfer vom Höchstadter Ingenieurbüro Maier vor. Demnach biete sich in Kombination mit den angestrebten städtebaulichen Maßnahmen die Möglichkeit, einen Radweg entlang des Areals des alten Wasserschlosses zu führen und von da in die Parkstraße einmünden zu lassen. Zunächst sei es jedoch wichtig, überhaupt in das Förderprogramm zu kommen, betonte Dallner. „Wenn es positiv läuft, können wir überzeugen und bekommen wenigstens einen Abschnitt des Wegs in das Programm.“ Wie man weiter verfahren wolle, könne noch diskutiert werden. see