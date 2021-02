Der Caritasverband für die Erzdiözese Bamberg sucht Betreuer für seine Kindererholungen 2021. Geeignet seien junge Frauen und Männer , die mindestens 18 Jahre alt sind. Zu ihren Aufgaben gehört, die Ausgestaltung des Ferienprogramms zu übernehmen. Zur Wahl stehen folgenden Ziele und Termine: Grünheide am Peetzsee in der Mark Brandenburg vom 1. bis 15. August; Teuschnitz im Frankenwald vom 8. bis 23. August sowie Zinnowitz auf der Insel Usedom an der Ostsee vom 9. bis 23. August.

Die Betreuung bietet die Möglichkeit, pädagogische Erfahrungen mit Kindern im Alter zwischen sechs und 14 Jahren zu sammeln. Die Betreuer können ihre Fähigkeiten unter Anleitung in die Praxis umsetzen. Sie werden während der Freizeit von einem Sozialpädagogen fachlich begleitet. Von den Bewerbern erwartet die Caritas , dass sie Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Kindern mitbringen.

Nähere Infos gibt es bei der Abteilung Kinder-, Jugend- und Familienhilfe, Ansprechpartnerin: Irmtraut Böttcher, Telefon 0951/8604-381, Fax 0951/860488-381, E-Mail : irmtraut.boettcher@caritas-bamberg.de oder auf www.kindererholung-caritas.de. red