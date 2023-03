„Armut ist nichts, für das man sich schämen muss“, leitete Domvikar Gerd-Richard Neumeier am vergangenen Sonntag den Auftaktgottesdienst in Lauf an der Pegnitz für die Caritas-Sammlung im Erzbistum Bamberg ein. 13 Millionen Menschen seien in Deutschland armutsgefährdet , Alleinerziehende, Studenten, Senioren.

Den Einwand, was könne der Einzelne schon tun für mehr Würde, Frieden, gegenseitige Achtung, beantwortete Neumeier damit, dass „jede gute Tat mit der Initiative eines Einzelnen begann“. Es gebe viele Möglichkeiten, die Welt mit Liebe zu erfüllen und sie umzugestalten: Spenden , ein gutes Wort, Aufmerksamkeit, konkrete Hilfe. Neumeier bezog sich dabei auf das Motto der Frühjahrssammlung „Wenn jeder gibt, was er zu viel hat“.

Hingehen, wo keiner hingeht

Für die Caritas im Nürnberger Land betonte deren geschäftsführender Vorstand Michael Groß , dass Spenden und Kirchensteuermittel benötigt werden, „um dorthin zu gehen, wo keiner hingeht“. Außerdem stellte er den Bezug zwischen der Caritas-Sammlung und der Caritas-Kampagne „Für Klimaschutz, der allen nutzt“ her.

Menschen mit geringem Einkommen schützten das Klima schon aus purer Not, da sie sich kein Auto, keine Reisen und keine große Wohnung leisten könnten. Andererseits fehlten ihnen die Mittel, um Energie zu sparen. Der Diözesan-Caritasverband stellt daher aus seinem Anteil am Erlös der Caritas-Sammlung 83 Prozent zur Verfügung, damit vor Ort Haushalte mit geringem Einkommen beim Energiesparen beraten und ihnen Zuschüsse zur Anschaffung stromsparender Haushaltsgeräte gewährt werden können.

Frühjahrssammlung bis 12. März

Bis 12. März bitten im Erzbistum Bamberg Pfarreien und Caritas bei der diesjährigen Frühjahrssammlung um Spenden für die karitative und soziale Arbeit. Vom Gesamtergebnis verbleiben 40 Prozent in der Pfarrei. Jeweils 30 Prozent erhalten der Diözesan-Caritasverband und der jeweils für die Pfarrei zuständige Kreis-Caritasverband. red