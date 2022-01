Auf welchem Weg Dreuschendorf verkehrssicher an das Geh- und Radwegenetz Buttenheims angebunden werden kann, wurde im Buttenheimer Marktgemeinderat schon öfter ausführlich diskutiert. Außerdem wurden die Vorhaben vorgestellt, die Buttenheim mit Hilfe der Städtebauförderung attraktiver machen sollen, darunter das leer stehende Gebäude Marktstraße 23 (ehemaliges „Först-Haus“).

Als sinnvollste Lösung für die Radweganbindung wurde mehrheitlich eine Route erachtet, die in der Verlängerung der Ringstraße in Dreuschendorf startet. Mittels dieser Wegeführung ist Ketschendorf auf nahezu direktem Weg in Richtung Norden zu erreichen. Darüber hinaus kann in Richtung Osten auch die Anbindung in Richtung Senftenberg – Gunzendorf – Stackendorf erfolgen. Die gesamte Weglänge des Geh- und Radweges beträgt 2654 Meter. Als reine Baukosten wurden brutto 241 000 Euro geschätzt, zuzüglich Baunebenkosten von circa 5000 Euro. Ausschreibung und Bauleitung werden durch das gemeindliche Bauamt erfolgen. Dieses soll bis zur nächsten Sitzung die voraussichtlichen jährlichen Kosten für den Unterhalt des Weges ermitteln.

Der Energiemonitor der Bayernwerk GmbH ermöglicht, die lokale Stromerzeugung und den Stromverbrauch für alle Bürger sichtbar zu machen. Er visualisiert die kommunale Energiesituation. Die Informationen des Energie-Monitors erlauben es, die Energieautarkie sowie den Grad der regenerativen Energieerzeugung zu ermitteln und Maßnahmen zur Umsetzung der lokalen Energiewende abzuleiten.

Strombedarf ermittel

Für Geschäftsleiter Peter Münch ist der Energiemonitor ein Mittel, Interessierten zu zeigen, wie viel Strom man in seiner eigenen Kommune gerade braucht, wie dieser erzeugt wird, ob durch Photovoltaik, Wasserkraft , Biomasse, Windkraft oder andere erneuerbare Energien, und welcher Rest an Kilowattstunden aus dem Netz bezogen werden muss. Gleichzeitig ist nachzuvollziehen, wie viel Strombedarf Industrie und Gewerbe, kommunale Liegenschaften und private Haushalte haben. So sind dann für die Kommunen aktuelle Daten vorhanden, so dass man bei den eigenen Liegenschaften Maßnahmen ergreifen kann, um den Stromverbrauch zu senken. Für den Markt Buttenheim würden jährliche Kosten von circa 2000 Euro brutto entstehen. Im Eingangsbereich des Hirschaider Rathauses ist ein solcher Energiemonitor bereits vorhanden und für alle Besucher einsehbar. Die Daten können auch auf der Homepage der Gemeinde Hirschaid nachverfolgt werden.

Fördergelder in 2022

Der Marktgemeinderat billigte einstimmig die Jahresmeldung für die Städtebauförderung für das Jahr 2022 und die entsprechende Programmvorschau für die Jahre 2023 bis 2025. Die geplanten Maßnahmen ergeben sich aus dem 2020 abgeschlossenen Integrierten Städtebaulichen Entwicklungskonzept (Isek). Für 2022 werden Fördergelder in Höhe von rund 1 295 000 Euro von der Städtebauförderung für die Vorhaben Rathausumfeld, Neues Wohnen im Altort, Leerstand Marktstraße 23 (ehemaliges „Först-Haus“) und für das Sanierungskonzept und den Rahmenplan für das Areal Hauptstraße 74 – 78 beantragt.

Für das Jahr 2023 werden vier Projekte mit einer Gesamtsumme von 125 000 Euro angemeldet, so eine Machbarkeitsstudie für das Bürgerzentrum Alte Schule (Umbau und Umgestaltung), das Areal des ehemaligen Kindergartens, eine Machbarkeitsstudie für das Areal ehemalige Schwanenbräu und eine Konzeption für das Areal Marktstraße 7, das sogenannte Frühmessnerhaus. 2024 kommen zwei Maßnahmen mit 55 000 Euro für die Erarbeitung eines Gestaltungshandbuches und für ein Gestaltungskonzept für den öffentlichen Raum hinzu. 2025 folgen drei weitere Vorhaben mit 1 380 000 Euro für ein Beleuchtungskonzept, ein Beschilderungskonzept und die Umgestaltung des Ortseingangs West.