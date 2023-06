Das 558. Heiligblutfest lockte auch in diesem Jahr wieder Tausende in die Steigerwaldgemeinde, wo seit 1465 am Donnerstag nach Fronleichnam das Fest gefeiert wird.

Erzbischof em. Ludwig Schick kam wie seit seinem Amtsantritt auch in diesem Jahr, ebenso Landrat Johann Kalb und weitere geistliche und politische Würdenträger.

Der emeritierte Erzbischof feierte an diesem Tag auch sein 48-jähriges Priesterjubiläum. In seiner Predigt ging er auf seine langjährige Verbundenheit mit dem Walldürner Blutsfest ein. Da er die Heilig-Blut-Spiritualität schätze, sei er auch als Bischof von Bamberg immer wieder hierher gekommen. „Jesus ist der geistige und geistliche Nabel der Welt, das Herz, das die ganze Welt zusammenhält“, so Schick. Er gebe der Menschheit durch seine Liebe auch Zukunft und Vollendung. „Die Heilig-Blut-Verehrung in Burgwindheim ist eine gute Botschaft, denn Jesus, das Herz der Welt, ist hier bei uns.“

Dass der christliche Glaube in Burgwindheim noch lebendig ist, zeigte das Engagement für die prachtvolle Ausgestaltung der Prozession mit den vier Altären. An allen Altären hatten fleißige Helfer bereits seit vier Uhr morgens Bodenbilder gestaltet. Höhepunkt waren auch heuer wieder die Buben der Kindergärten, die mit ihren roten Umhängen das Jesuskind tragen durften. Fahnenabordnungen der Feuerwehr, der Schützen, des Sportvereins und der Reservisten begleiteten die Prozession.