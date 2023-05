Der Markt Burgebrach hatte in diesem Jahr zur zentralen Feuerwehrehrung in das Feuerwehr- und Dorfgemeinschaftshaus Grasmannsdorf eingeladen. Die Einbeziehung der Außenorte soll bewusst auch die Wertschätzung der Feuerwehren in den Außenorten zeigen, so Erster Bürgermeister Johannes Maciejonczyk in seiner Begrüßung.

Die Ehrungen für 40 und 25 Jahre aktiven Feuerwehrdienst seien Ausdruck eines gesellschaftlichen Wirkens, das nicht selbstverständlich sei. „Ihr seid da, wo ihr gebraucht werdet“, so der Bürgermeister. Er sei sehr stolz und dankbar für den Einsatz für die Sicherheit der Bevölkerung.

Landrat Johann Kalb zollte den verdienten Feuerwehrleuten großes Lob. Für dieses Engagement sei aber auch das Verständnis der Partner und Familien unabdingbar. Im Landkreis Bamberg gibt es 185 Feuerwehren mit 6800 Feuerwehrdienstleistenden. Gerade in einer Flächengemeinde wie Burgebrach leisten auch die kleinen Wehren wertvolle Dienste.

Der Landrat bedankte sich, die Geehrten seien ein gutes Vorbild für die junge Generation.

Langjähriger aktiver Dienst

Für 40 Jahre aktiven Dienst wurden mit dem Ehrenzeichen in Gold ausgezeichnet: Robert Graf von der Feuerwehr Burgebrach , Bernhard Schwarzmann von der Feuerwehr Ampferbach, Wolfgang Weiß von der Feuerwehr Grasmannsdorf, Rudolf Bezold von der Feuerwehr Hirschbrunn, Helmut Kelm von der Feuerwehr Treppendorf und Andreas Köberlein von der Feuerwehr Unterneuses.

25 Jahre Feuerwehrdienst leisteten Thorsten Rackelmann und Tobias Riemer (FW Burgebrach ), Peter Herdegen, Jochen Zürl (FW Hirschbrunn), Michael Körner (FW Mönchherrnsdorf), Stefan Gebhart, Bernd Lösel, Andreas Ziegler und Hubert Göller (FW Oberköst), Christian Dotterweich, Matthias Denzler, Roland Denzler und Stefan Oeder (FW Stappenbach) sowie Wolfgang Schiller (FW Vollmannsdorf).

Kreisbrandinspektor Friedrich Riemer zollte den Jubilaren großen Respekt. Der langjährige Dienst zeuge von Kontinuität, Kameradschaft und Zuverlässigkeit. Dem Markt Burgebrach dankte er für die würdige Ausrichtung des Festabends.

Beeindruckt waren die Festgäste auch von der musikalischen Umrahmung mit thematisch passenden Stücken von Lissy Finster und Rita Ludwar. pie