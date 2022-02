Wie die Kreisgruppe Lichtenfels des Bundes Naturschutz (BN) mitteilt, kam es in der Nähe des Hummersbergs zwischen Redwitz und Obristfeld zu einem schwerwiegenden Eingriff in die Natur: Eine über 500 Meter lange Heckenzeile mit teilweisem Altbaumbestand und einer Fläche von etwa 6000 Quadratmetern wurde auf einen Schlag gerodet, wie der BN mitteilte.

„Grundsätzlich ist es noch bis Ende Februar erlaubt, Hecken schonend zurückzuschneiden und abschnittsweise auf den Stock zu setzen. Dies ist auch aus Naturschutzgründen nötig, um sie vor dem Überaltern zu bewahren und langfristig zu erhalten. In diesem Fall hat man es jedoch mit einem beispiellosen Heckenkahlschlag zu tun, der nicht nur allen bekannten Regeln der Heckenpflege widerspricht, sondern gegen Artikel 16 des bayerischen Naturschutzgesetzes verstößt und der Natur massiven Schaden zugefügt hat“, erklärt BN-Delegierter Günther Scheler laut einer Mitteilung des Bundes Naturschutz.

Erschwerend komme hinzu, dass es sich bei dem betroffenen Bereich ausgerechnet um eine Ausgleichsfläche handle und die Feldflur in diesem Areal ohnehin schon stark ausgeräumt sei. Auch aus Gründen des Wind- und Erosionsschutzes sei dieser Eingriff völlig kontraproduktiv.

BN-Kreisvorsitzender Anton Reinhardt meint: „Wir freuen uns einerseits über das Prädikat Ökomodellregion, und unser Landkreis unternimmt dankenswerterweise Anstrengungen, die Biodiversität in der Region zu verbessern. Selbstverständlich gehört dazu auch ein schonender Umgang mit der Natur. Andererseits sind Aktionen wie dieser Kahlschlag in der weiten landwirtschaftlich geprägten Flur kontraproduktiv und können das Prädikat in Misskredit bringen. Verantwortlich dafür ist natürlich der Verursacher und nicht der Landkreis. Eine derartige Vorgehensweise sollte sich nicht wiederholen! Schließlich gibt es auch gute Beispiele für die Anlage von Windschutzhecken und deren sachgemäße Pflege.“ red