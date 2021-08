Am Fest Mariä Himmelfahrt segnete Pfarrer Marianus Schramm in der Litzendorfer Kirche St. Wenzeslaus traditionsgemäß die vielen Wurzbüschel. Der Katholische Deutsche Frauenbund hatte viele Kräuter zu Büscheln gebunden und bot sie nach dem Gottesdienst den Gläubigen gegen eine Spende an (Bild). Das Geld wird Pater Thomas für seine Gemeinde nach Ghana überwiesen. Er hatte einige Jahre Schramm vertreten, durfte dieses Jahr wegen Corona nicht kommen. Foto: Joseph Beck