Mit ausführlichen Erläuterungen zur Einwohnerstatistik (aktueller Stand: 2127 Bürger ) und Finanzzahlen eröffnete Erster Bürgermeister Manfred Deinlein kürzlich die Bürgerversammlung. Der Verwaltungshaushalt mit 3,7 Millionen Euro wurde einem Vermögenshaushalt mit 2,6 Millionen Euro gegenübergestellt. Die Gemeinde finanziert sich durch die Einkommensteuer.

Die Gewerbesteuer (ca. 300.000 Euro ) sei hingegen in den letzten Jahren rückläufig gewesen. Aufgrund neu ausgewiesener Baugebiete ist jedoch die Grundsteuer „B“ gestiegen, sie liege nun um die 155.000 Euro . Diese Einnahmen werden großenteils als Umlage (ca. 475.000 Euro ) und für den Schulverband (ca. 200.000 Euro ) abgeführt. Die Pro-Kopf-Verschuldung in Reckendorf betrage 773,92 Euro .

Kosten für Wasser steigen

In seiner Funktion als Vorsitzender des Wasserzweckverbandes erklärte Deinlein, dass dieser aufgelöst werde. An der Wasserversorgung ändere sich jedoch nichts. Die Verwaltung wird von der Gemeinde übernommen, um Kosten zu sparen. Die nötigen Absichtserklärungen seien unterzeichnet, und man warte noch auf das Prüfungsergebnis der Rechtsaufsicht. In Zukunft erfolgt die Abrechnung über VG-Angestellte.

Für die Wasserentnahme aus dem Brunnen werde Strom benötigt, dessen Tarif sich für 2023 verzehnfacht habe, weshalb voraussichtlich die Wasserkosten angehoben werden müssen. Auch werde eine Arsen-Filter-Anlage notwendig, da der erlaubte Wert – „eine neue Hiobs-Botschaft“, so Deinlein – die vorgeschriebene Schwelle erreicht habe.

Als weitere Nachrichten aus dem Gemeinderat erwähnte der Bürgermeister die Gründung der REGe – Reckendorfer Energiegesellschaft – zur Erzeugung erneuerbarer Energien mit einem Eigenanteil von 51 Prozent.

Konzept für „Stolbinger“

Für das Gelände des „Stolbingers“ wird derzeit ein Nutzungskonzept erarbeitet. Die aktuelle Planung sieht in der ehemaligen Pizzeria eine Tagespflege vor. Für die Öffentlichkeit könnten eine Bücherei und ein Saal mit 150 Sitzplätzen entstehen. In einem weiteren Trakt sind Räume für eine Arztpraxis vorgesehen, zudem für ein Bistro oder Café. Auch sollten Teile von Vereinen genutzt werden. Auf dem Dach könne ein „Loft“ seinen Platz finden, als Lockmittel für einen Arzt, schmunzelte Deinlein. Je mehr öffentlicher Bereich, desto mehr Zuschüsse gebe es.

Mit zwei Wohnungen, der Caritas als Träger der Seniorentagespflege und einer Arztpraxis sei auf lange Sicht ein Betrieb möglich.

Neben Hinweisen auf die probeweise Durchführung einer Nachtabschaltung der Straßenbeleuchtung gab es Ausführungen zum Planungsstand der Hauptstraße. Nachdem die Querungshilfe als Anschluss zum Anger jetzt genehmigt ist, werde der Bedarf für Grundstücksankäufe kalkuliert. Mit dem Baubeginn wird ab September 2023 gerechnet.

Fragen aus der Bürgerschaft

Als das Plenum aufgefordert wurde, Fragen zu stellen, begann Georg Schwengler bezüglich der B 279: „Gibt es einen Plan-B, wenn der Termin nicht eingehalten werden könne und die Zuschussmittel weg sind?“ Dies verneinte der Bürgermeister . Auch über den Stand „Petition – Tempo 30 an der Hauptstraße“ wollte der Bürger informiert werden.

Altbürgermeister Etterer erkundigte sich, ob im Zuge der B-279-Maßnahmen die Kanalerweiterung an der Ringstraße umgesetzt werde. Eine solche sei nur auf der Höhe vom Friedhof angedacht, entgegnete der Bürgermeister , und für den Priegendorfer Weg ein Regenrückhaltebecken. Zusätzlich stellte Etterer den Antrag auf Kostenübersicht, einmal für das Projekt „Stolbinger“, dann für das Archiv, von 2014 bis 2022.

Hilmar Hardt sprach die hohen Geschwindigkeiten auf der Kreisstraße nach Gerach neben der neuen Siedlung an. Hierzu entgegnete der Bürgermeister , man hätte das Möglichste getan.

Adelheid Waschka