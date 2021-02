Die Stadtratsfraktion Bamberger Bürgerblock (BBB) fordert in einem Antrag, den Fußweg von der Moosstraße bis zum Hauptsmoorwald weiterzuführen. Zudem sollen in der Armeestraße Schilder mit "Vorsicht Fußgänger " oder "Tempo 30" platziert werden. Der BBB begründet dies damit, dass viele Bürger den Zugang an der Moosstraße nutzen, um in den Wald zu kommen. Hierzu muss die Armeestraße überquert werden, wo jedoch kein Gehsteig vorhanden ist. Finanziert werden soll die Maßnahme aus dem neuen Verfügungsfond des Haushalts 2021. red