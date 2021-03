Im Rahmen einer Videokonferenz erörterten die Mitglieder der Bürgerblock/Freie-Wähler-Stadtratsfraktion Hallstadt mit den Vorstandsmitgliedern des Ortsverbandes die Verlegung des Hafennordgleises auf das Stadtgebiet Hallstadt .

Einig war man sich, so die Pressemitteilung, dass diese Verlegung auf Hallstadter Gebiet nicht Widerspruchslos hingenommen werden könne. Ressourcenverbrauch, massive Umwelteingriffe, Landverbrauch der Gemarkung Hallstadt , massive Eingriffe in den Grundwasserhaushalt sind die ausschlaggebenden Punkte, die keinesfalls akzeptiert werden könnten.

Eine Verlagerung der Gleisanlage vom Stadtrand Bambergs in die Gemarkung Hallstadt bedeute eine wesentliche Verlängerung der Gleisanlage mit entsprechendem Flächenbedarf und Versiegelung.

Kosten und Folgekosten stünden in keinem Verhältnis zum Nutzen, argumentiert die Fraktion. Immense Eingriffe in die Natur und Umweltbelastungen seien zu erwarten, u. a. wegen zweier Bedienungsfahrten zum Hafen an Werktagen, die auf der bisherigen Trasse in Nachtstunden bzw. Betriebspausen durchgeführt werden können.

Ein weiterer Kritikpunkt ist die Inanspruchnahme von Privatgrundstücken im "Schrebergartengebiet Roppach", westlich am Streckengleis Hallstadt - Bamberg. Die Planungen zeigen hier eine Benutzung dieser Privatflächen, obwohl in unmittelbarer Nähe öffentliche Brachflächen vorhanden und für Baustelleneinrichtung genutzt werden können.

Es besteht die Möglichkeit der Einsichtnahme in die Planungsunterlagen im Hallstadter Rathaus (coronabedingt nur mit Voranmeldung). Bis zum 14. April haben Bürger noch Gelegenheit, ihren Einspruch an die Regierung von Oberfranken zu senden. red