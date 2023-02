Wie steht es um die vom Großvater geerbte Bibel, wie um die Goethe-Ausgabe in aufwendigen Ledereinbänden aus den 1920er Jahren? Sind die über Generationen gehüteten Familienschätze zu teuren, gesuchten Sammlerstücken geworden oder ökonomisch gesehen eher unbedeutend?

Wer Antworten auf derartige Fragen sucht, sollte seine Schätze am Samstag, 4. März, ab 13 Uhr in der Staatsbibliothek Bamberg den Expertenteams aus Bibliothekaren und Antiquaren vorlegen. Wie die Bibliothek in einer Pressemeldung mitteilt, werden Anmeldungen zur Büchersprechstunde ab Aschermittwoch, 22. Februar, ab 8 Uhr ausschließlich telefonisch unter 0951/95503-121 entgegengenommen.

Bibliotheksdirektorin Bettina Wagner und ihr Stellvertreter Stefan Knoch, die Leiterin der Bibliothek des Bamberger Metropolitankapitels Maria Kunzelmann, die Inhaber zweier renommierter Bamberger Buchantiquariate, Robert Lorang und Dieter Zipprich, sowie Buchrestauratorin Sabine Schumm begutachten alte Bücher und Handschriften. Sie helfen bei der inhaltlichen Bestimmung und beraten zu Fragen der Aufbewahrung, Restaurierung und Werteinschätzung. Die Staatsbibliothek Bamberg bietet ihre Büchersprechstunden zweimal pro Jahr an. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich ausschließlich an Privatpersonen. Aus rechtlichen Gründen können grundsätzlich nur unverbindliche Angaben zum Wert von Büchern gemacht werden, schriftliche Gutachten sind nicht möglich. red