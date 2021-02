Nun ist auch im Raum Bamberg eine als gefährlicher geltende Mutation des Corona-Virus nachgewiesen worden. "An diesem Wochenende haben uns Testergebnisse von vier Infizierten erreicht, bei denen die britische Variante festgestellt wurde", teilte der Pressesprecher des Landratsamtes Frank Förtsch am Montagabend mit. Drei dieser Personen seien bereits wieder aus der Quarantäne entlassen. Eine befinde sich noch in Quarantäne . Nähere Angaben machte Förtsch gestern bis Redaktionsschluss nicht. red