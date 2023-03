Zu einer Ausstellung voller Besonderheiten laden am Samstag, 1. April, das Johanniter-Trauerzentrum Lacrima und die Pfarrgemeinde St. Martin ein. Darüber informieren die Johanniter in einer Pressemeldung. Unter dem Titel „L(i)ebensbriefe“ werden nach dem Gottesdienst um 10.30 Uhr vor der Kirche Briefe von Kindern und Jugendlichen aus Oberfranken zu sehen sein, die diese an Verstorbene gerichtet haben – geschrieben, gemalt und gezeichnet auf durchsichtiger Folie, aufgehängt an Paketband und unter freiem Himmel immer in Bewegung.

Das Projekt ist eine Idee der Münchner Kunstpädagogin

Marielle Seitz und wurde bereits an zahlreichen Orten in

Deutschland umgesetzt. „Kinder trauern anders als Erwachsene, da sie viel mehr im Augenblick leben. Im einen Moment sind sie tief traurig, im nächsten Moment lachen sie wieder“, erzählt Bernadette Sauerschell, Leiterin von Lacrima. Bei Lacrima begleiten Ehrenamtliche Kinder und Jugendliche, die ein Eltern- oder Geschwisterteil verloren haben, auf dem Weg durch ihre Trauer .

Zwischen Trauer und Heiterkeit

Die Briefe an verstorbene Menschen, aber auch an Haustiere zeigen die ganze Bandbreite der Trauer von Kindern: Die sehr persönlichen Erinnerungen sind traurig und schmerzhaft, heiter und lustig, immer aber berührend. Nach einem Familiengottesdienst, bei dem ebenfalls das Thema Trauer im Mittelpunkt steht, wird die Ausstellung eröffnet. Beginn des Gottesdienstes ist um 10 Uhr, die

Ausstellung vor der Kirche kann am 1. April noch bis

17.30 Uhr besucht werden (St. Martin, Grüner Markt 19,

Bamberg ). red